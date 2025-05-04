Судитимуть молодика, який влаштував стрілянину біля розважального закладу у Конотопі

У Конотопі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 19-річного молодика, який своїми діями виявив особливу зухвалість та явний цинізм до оточуючих. За це йому загрожує кримінальна відповідальність.

За даними слідства, в день скоєння злочину молодик розважався у барі з друзям. Коли вони вийшли на вулицю, 19-річний юнак безпричинно став чіплятись до потерпілого, висловлюючи своє невдоволення тим, що останній стояв поруч з ними та ніби-то підслуховував їх розмови.

Потерпілий не реагував на провокації, що ще більше розлютило кривдника. Тоді зловмисник дістав стартовий пістолет та незважаючи на присутність сторонніх осіб здійснив постріли у повітря та в бік потерпілого. Крім того правопорушник вдарив рукояткою зброї по голові постраждалого та втік з місця події.

У ході огляду прилеглої території слідчі виявили та вилучили три відстріляні гільзи. В подальшому оперативники, використовуючи можливості кримінального аналізу, встановили місцезнаходження фігуранта та вилучили пістолет.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Сумської області