14 років ув’язнення отримав інформатор, який наводив російські ударні дрони на позиції ЗСУ під Лиманом
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав інформатор воєнної розвідки рф, який «зливав» локації Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.
Особливу увагу він приділяв місцям тимчасового базування та переміщення українських захисників у районах Лимана, Слов’янська та Миколаївки.
Крім того, російський інформатор намагався відслідковувати маршрути руху ЗСУ через річку Сіверський Донець у напрямку східного фронту.
Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних атак на українські війська із застосуванням ворожої авіації, ракетних комплексів і ударних дронів.
Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні цього року під час контрдиверсійних заходів на території регіону.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського інформатора винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України).
Його засуджено до 14 років тюремного ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.