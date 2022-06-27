Поліцейські встановлюють особу зловмисниці, яка обманом заволоділа грошима подружжя з Глухова

Подружжя скористалося порадою невідомої жінки, яка через Інтернет намагалася придбати у них виставлений на продаж товар. Виконавши їх, сімейна пара, замість надходження грошей на рахунок, втратила власні 32 000 гривень.

До поліції Глухова з заявою про шахрайство звернувся 47-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що його дружина розмістила на відомому сайті оголошень пропозицію про продаж дитячих речей. У той же вечір їй написала жінка, яка нібито захотіла придбати цей товар.

Остання запропонувала скористатися сервісом однієї з логістичних компаній, надіславши їй посилання на цей сайт. За словами «покупця», там потрібно ввести дані банківської картки і за кілька хвилин гроші надійдуть на рахунок продавця.

Подружжя вирішило скористатися цим сервісом, ввели дані «кредитки» чоловіка: номер, строк дії картки та сvv-код. Після цього з рахунку почали списуватися кошти. І хоча глухівчанин майже одразу заблокував свій фінансовий документ, зловмисниця встигла заволодіти 32 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа зловмисниці.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням користуватися виключно перевіреними Інтернет — ресурсами, і не переходити за посиланням, які занадто настійливо пропонують невідомі особи. Будьте обачні з незнайомими, які продають — купують товари через Інтернет.

Відділ комунікації поліції Сумської області