Колишній військовий посадовець вимагав 1500 доларів за переведення до небойового підрозділу

За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю Оперативного командування «Південь» у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у вересні 2023 року колишній посадовець вимагав від військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ 1500 доларів США неправомірної вигоди.

За такі кошти він пообіцяв вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, щодо переведення військовослужбовця до іншого – небойового підрозділу.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання грошей.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Департаменту військової контррозвідки СБУ, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора