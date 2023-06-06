Колишнього командира корвету «Луцьк» судитимуть за державну зраду

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього командира протичовнового корвету «Луцьк» 1 бригади надводних кораблів центру морських операцій ВМС ЗС України за фактами дезертирства та державної зради (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111КК України).

Розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року під час тимчасової окупації рф території Криму капітан ІІІ рангу не з’явився на службу в пункті постійної дислокації на материковій частині України. Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, він перейшов на бік ворога. Обвинувачений відмовився виводити протичовновий корвет «Луцьк» на материкову територію України.

Наразі він проходить військову службу у складі зс рф на посаді командира малого протичовнового корабля «Суздалець» та бере участь у збройній агресії рф проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора