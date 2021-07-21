Податкова викрила схему розкрадання на ₴12 млн. під час ремонту київських лікарень

Податкова міліція провела обшуки в КП “Інженерний центр” та КП “Житлоінвестбуд-УКБ”

Державна фіскальна служба з результатами обшуків в КП «Інженерний центр» викрила схему розкрадання коштів на ремонтах лікарень у Києві.

За повідомленням пресслужби ДФС, податкова міліція провела обшуки в КП “Інженерний центр” та КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. За результатами обшуків в КП “Інженерний центр” виявлено та вилучено первинні фінансово — господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися для виконання ремонтних робіт в тому числі приміщень медичних закладів м. Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено афілійовану особу яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів КП “Інженерний центр” та КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. Також встановлено ряд підконтрольних СГД за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів», — сказано в повідомленні.

У свою чергу, підприємства-генпідрядники отримували гроші від комунальних підприємств і документально залучали фірми з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження слати податків.

Так, правоохоронці встановили, що в період 2020 року посадовці одного з товариств-субпідрядників, під час виконання замовних робіт, здійснювали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності. Такими діями правопорушники здійснили умисне ухилення від податку на додану вартість на суму понад 12 млн грн. // LB.ua