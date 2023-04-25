Колишня інспекторка податкової служби Херсонщини підозрюється у державній зраді

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури колишній інспекторці податкової служби Херсонщини заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрювана пішла на співпрацю з окупаційною владою та обійняла посаду так званої «в.о. начальницы налоговой инспекции Генического района».

На займаній посаді, жінка приймає управлінські рішення щодо реєстрації підприємців за законодавством держави-агресора.

Крім того, підозрювана забезпечила передачу балансового майна Генічеської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, до незаконно створеного органу влади рф, чим забезпечила його належне функціонування.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури