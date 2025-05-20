Суд виправдав старосту села на Донеччині, якого заочно звинуватили в колабораціонізмі

Індустріальний районний суд міста Дніпра виправдав Костянтина Костенка від звинувачень у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 травня.

Костенко до квітня 2022 року був старостою в селі Рубці Лиманської територіальної громади Донецької області.

В умовах окупації він начебто дав згоду представникам РФ очолити сільську раду т.зв. «адміністрації міста Красний Лиман ДНР». І до кінця травня 2022 року виконував обовʼязки у незаконно створеному органі влади.

Село Рубці жило в окупації пʼять місяців. Після звільнення, у жовтні 2022-го було зарестроване кримінальне провадження за фактом колабораціонізму (ч.5 ст.111-1 ККУ). У січні 2023-го Костенка почали викликати до слідчого, але він ні разу не зʼявився.

Правоохоронці зробили висновок, що чоловік перебуває на окупованій території і підозру йому повідомили заочно.

Місцеві жителі у суді свідчили, що в окупації їх село залишилося без керівництва, тому ініцативна група організувала збори, щоб обрати голову. Був присутній і колишній староста, якому запропонували цю посаду і він погодився. Чим Костенко займався людям точно невідомо, але за пару тижнів на посаду голову сільради призначили іншу особу.

Деякі свідки давали суперечливі показання, тому суд оцінив їх критично. Одна місцева жителька стверджувала, що про призначення Костенка головою села оголосив чоловік у військовій формі.

Інша жінка говорила, що голову села обрали люди і військова адміністрація. Що обраний голова робив їй не відомо, але її батько, нібито, за його вказівкою прибирав вулиці. Проте батько цієї жінки казав, що йому не відомо, що Костенко робив на своїй посаді, але він знає, що через два тижні окупаційна влада призначила іншого голову.

Суд дійшов висновку, що з показань більшості свідків встановлено тільки факт проведення зборів мешканців села Рубці і що на цих зборах хтось із людей запропонував Костенку зайняти посаду голови сільської ради і що той погодився.

Водночас не надано доказів щодо повноважень цих зборів, про голосування та його фіксацію, не надано жодного доказу, що підтверджує заняття Костенком як посади голови сільської ради посади, так і його обрання до певних органів влади окупанта.

Свідки обвинувачення говорили, що через два тижні на посаду голови сільської ради окупанти призначили іншу людину і ніхто не повідомив як відбулося це призначення, що ставить під сумнів, що для окупаційної влади збори мешканців села мали будь-яке значення.

Костенко обвинувався у добровільному зайнятті посади голови сільської ради села Рубці, яка у подальшому була включена у зону впливу окупаційної адміністрації. Але надані докази стосувалися зборів села та обрання Костенка на посаду голови сільської ради саме зборами села Рубці.