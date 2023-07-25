Підполковник, який безпідставно зняв з військового обліку 40 людей, відбувся… штрафом у 3145 грн.

Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень підполковника, який безпідставно виключив з військового обліку 40 людей. Суд призначив йому штраф у розмірі 3145 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, підполковник, перебуваючи на керівній посаді, за однією схемою протягом 2022 року виключив з військового обліку 40 осіб.

За даними правоохоронці, підполковник перевищив свої службові повноваження, ставив відмітки про виключення з військового обліку в особових справах та військових квитках, без оформлення офіцерами запасу свідоцтв про хворобу. Таким чином людей виключили з військового обліку за станом здоров’я з можливістю виїзду за кордон.

На підполковника склали протоколи за порушення ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення влади чи службових повноважень військовим). У суді обвинувачений визнав свою провину та не захотів надавати додаткові пояснення.