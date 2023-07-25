Результати невтішні. Зеленський розповів про перевірку воєнкомів

В Україні відбувається перевірка всіх начальників територіальних центрів комплектування. І вже є перші невтішні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

“Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших воєнкомів, окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить”, – наголосив президент.

Звертаючись до всіх таких воєнкомів та будь-яких інших чиновників, які дозволяють собі нахабніти десь у тилу, Зеленський зазначив, що їм не буде місця в житті після перемоги України. Таке життя буде гідним наших захисників і кожного, хто всі свої сили віддає для захисту, додав він.

Скандал з одеським воєнкомом

Нагадаємо, раніше колишньому начальнику територіального центру комплектування в Одеській області Євгену Борисову оголосили про підозру у продажу “білих квитків”.

Після цього ЗМІ дізналися про те, що під час повномасштабної війни родина Борисова придбала нерухомість та автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів.

Пізніше Зеленський доручив звільнити Борисова, його доручення виконали.

Кілька днів тому екс-військкома затримали у Києві. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.