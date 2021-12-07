У Криму окупанти планують продати землі українців

Ідеться про жителів материкової частини України.

Самопроголошена “влада” тимчасово окупованого Кримського півострова має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки так званих “іноземців”.

Про це повідомляє “Дом”.

Ідеться, зокрема, про жителів материкової частини України. Адже підконтрольна Кремлю “влада” вважає “іноземцями” всіх, хто не живе на території сусідньої РФ та окупованих нею Криму й Севастополя.

Наразі таких ділянок “іноземців” у Криму приблизно 6,6 тисяч.

Нагадаємо, наприкінці березня президент РФ своїм указом дозволив окупаційній владі забрати близько 11,5 тис. ділянок у законних власників. Насамперед це торкнулося земель у курортній зоні окупованого півострова. // Діло