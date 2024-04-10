Колишню начальницю поштового відділення судитимуть за привласнення більше 150 000 грн. товариства

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої начальниці одного із відділень поштового зв’язку за фактом привласнення грошових коштів товариства (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена, будучи начальником одного із пересувних відділень поштового зв’язку, привласнила більше 150 тис. грн, що належали товариству.

Гроші надійшли за отримання та вручення адресатам поштових відправлень, а також це була інша готівка, якою вона заволоділа з каси відділення. В подальшому жінка розпорядилася ними на власний розсуд.

Представниками підприємства заявлено цивільний позов з метою відшкодування фігуранткою завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури