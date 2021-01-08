Затримано закарпатця, причетного до умисного вбивства малолітніх дітей співмешканки

Поліцейські Тячівщини затримали жителя смт. Буштино, який, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, наніс жінці та її малолітнім дітям тілесні ушкодження. В результаті заподіяних травм малолітні померли на місці, а їхню матір зі складними травмами госпіталізували до реанімації. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

6 січня ввечері до поліції надійшов виклик про злочин, вчинений в одному із розважальних закладів Тячева.

За вказаною адресою оперативно прибули працівники місцевої поліції, які встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпочав сварку зі своєю 35-річною співмешканкою. Разом із жінкою в закладі було двоє її малолітніх дітей — 9-річна дочка та дворічний син. В ході сварки 30-річний зловмисник заподіяв жінці та дітям тілесні ушкодження. Від отриманих травм малолітні померли на місці події. З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена і сама 35-річна матір дітей.

Працівники поліції затримали 30-річного зловмисника. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю (п.1,2,4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України) та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Поліцейські клопотатимуть в суді про безальтернативне взяття підозрюваного під варту.

За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області