Організація псевдореферендуму на Херсонщині – судитимуть так звану «голову обласної комісії»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканки міста Херсон за обвинуваченням у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана упродовж травня-червня 2022 року надала згоду на співпрацю з представниками з представниками РФ.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Херсон, підозрювана добровільно погодилася на зайняття посади у незаконно створеному органі влади. Вона була проголошена головою обласної комісії по проведенню фейкового «референдуму» на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Раніше підозрювана неодноразово брала участь у виборчих процесах за українським законодавством, зокрема очолювала Херсонську міську виборчу комісію.

Досудове розслідування здійснювалося за матеріалами ДЗНД СБ України.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Київська міська прокуратура