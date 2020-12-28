Командира 37-го ОМПБ «Запоріжжя» арештували за побиття бійця

Командира 37-го окремого мотопіхотного батальйону «Запоріжжя» Павла Лановенка взяли під варту за побиття бійця, який перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, зазначає LB.ua.

«Командира мотопіхотного батальйону узято під варту за побиття підлеглого бойового медика та спричинення йому травми живота з розчавленням селезінки й інших тілесних ушкоджень», — сказано в повідомленні.

Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», 23 грудня військовий 56-ї окремої мотопіхотної бригади був доставлений до стабілізаційного центру, а пізніше, 24 грудня, до військового госпіталю у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Зі свідчень лікарів стало відомо, що військовий мав зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння та поскаржився, що отримав травми внаслідок побиття командиром батальйону.

Лікарями проведене оперативне втручання та встановлено діагноз: «закрита травма живота з розчавленням селезінки, хвоста підшлункової залози та кореня грижі товстої кишки, гемоперітонеум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомої речовини».

У зв’язку з травмуванням внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. 26 грудня слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань розпочато кримінальне правопорушення «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».

«Винній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 30 діб», — зазначають у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері ОС.

Як повідомила адміністратор офіційної сторінки у соціальних мережах 37 ОМПБ Настя Подобайло, дії щодо арешту командира «Друга Морпіха» (Павла Лановенка) були неправомірними та безпідставними.

Журналістка Віолета Кіртока на своїй сторінці в Facebook написала, що телефоном Павло Лановенко встиг їй розповісти про те, як він побачив на позиції (батальйон зараз базується під Донецьким аеропортом) бійця в неадекватному стані, який не приховував, що приймає наркотики. Наступного дня «Морпіху» доповіли, що хлопець погано почувається: виявилося, що в нього відбито селезінку. При цьому хворий звинуватив у побитті Лановенка.

У результаті командира батальйону викликали до відділку ДБР у Краматорську. І хоча на подальшому засіданні суду ніхто зі свідків не підтвердив факту побиття, Лановенку присудили 30 діб арешту.

Вона також нагадала, що 6 грудня, в День Збройних сил України, Лановенко отримав орден Данила Галицького.

37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя» (37-й ОМПБ, в/ч А3137) — батальйон Збройних Сил України, початково створений як 37-й БТрО на території Запорізької області. У травні 2015 року 37-й ОМПБ було переведено до складу 56-ї окремої мотопіхотної бригади.