5000 доларів за сприяння у закритті кримінального провадження – на Одещині судитимуть поліцейського

Одеською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника сектору водної поліції одного із райвідділів поліції за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та службового підроблення (ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, поліцейський, використовуючи своє службове становище, вимагав та одержав 5000 доларів США за вплив на прийняття остаточного рішення щодо вирішення питання про непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності, а також закриття провадження за фактом незаконного будівництва лазні та самовільного захоплення земельної ділянки. Після одержання першої частини від обумовленої суми правоохоронець видав заявнику завідомо неправдивий офіційний документ – постанову про закриття кримінального провадження.

Обвинуваченого затримали під час одержання другої частини коштів. Наразі він звільнений із займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Миколаєві, за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури