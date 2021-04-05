В Вознесенске пьяный рецидивист, две недели назад вышедший из тюрьмы, зарезал 16-летнего парня

Поздним вечером в воскресенье, 4 апреля, в Вознесенске ранее судимый мужчина смертельно ранил ножом 16-летнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 22:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от медицинского работника о том, что в Вознесенске возле одного из магазинов неизвестный нанес ножевое ранение в сердце 16-летнему парню, от которого тот скончался на месте.

Для установления всех обстоятельств и расследования преступления на место происшествия прибыли руководство Управления уголовного розыска, районного управления полиции, следственно-оперативная группа и криминалист.

Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, установили мужчину, который, по свидетельствам очевидцев, был причастен к совершению преступления. В ходе принятых оперативных мер при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения 30-летнего жителя Вознесенская правоохранители задержали у него дома через несколько часов после убийства. Выяснилось, что злоумышленник только две недели назад освободился из мест лишения свободы за умышленное убийство, а отбывая наказание, еще и был осужден за нанесение в колонии тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Вечером возле магазина, находясь в состоянии опьянения, он цеплялся к посетителям и в ходе конфликта нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнему парню, свидетелями чего стали местные жители.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного-Процессуального Кодекса Украины и за процессуального руководства прокуратуры объявили задержанному подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство». В ближайшее время суд будет избирать мужчине меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. // Преступности.НЕТ