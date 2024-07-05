Конфлікт між цивільними і працівниками ТЦК у Ворохті: відкрито два провадження

Поліція порушила кримінальні провадження за фактом конфлікту між цивільними та військовослужбовцями у Ворохті Івано-Франківської області, в результаті якого постраждав військовослужбовець та пошкоджено його автомобіль.

За фактом конфлікту між цивільними і працівниками ТЦК у Ворохті в Івано-Франківській області поліція розпочала два кримінальні провадження, повідомили у п’ятницю в ГУНП в області, пише УНН.

Інцидент стався 4 липня близько опівдня в селищі Ворохта.

“Група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль”, – повідомили у поліції.

Правоохоронці, що прибули на місце події, як повідомляється, “провели роз’яснювальну роботу” з місцевими жителями. “Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад”, – зазначили у поліції.

За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 114 – 1 (Перешкодження законній діяльності Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.