Конфлікт у столичній маршрутці – бидло-рецидивісту оголошено про підозру

Зловмисник вчинив сварку з 24-річною пасажиркою, дитячий візочок якої начебто перегородив йому вихід з громадського транспорту. У подальшому порушник висловлювався нецензурною лайкою та навмисно заблокував їй вихід з транспорту.

Минулими вихідними у соціальних мережах та багатьох телеграм-каналах була оприлюднена ситуація, яка трапилась у столичній маршрутці. На відео зафіксовано як чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, провокує конфлікт з жінкою з немовлям. За фактом публікації співробітники Подільського управління поліції одразу розпочали перевірку та в той же день встановили усіх учасників інциденту.

Правоохоронці дізнались, що подія відбулась напередодні: 24-річна жінка увійшла через задні двері до мікроавтобусу із дитячим візочком та оскільки всі місця були зайняті, встала біля дверей. У подальшому порушник, виходячи із транспортного засобу разом з матір’ю обурився тим, що пасажирка перегородила йому вихід, вчинив конфлікт та почав висловлюватись до неї нецензурною лайкою. Окрім того, він навмисно заблокував матері з дитиною вихід з маршрутки.

Оперативники розшукали 33-річного порушника та доставили його до управління поліції для надання пояснень. Зловмисником виявився місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до та адміністративної відповідальності. Чоловік свою провину визнав.

Дізнавачі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто у грубому порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва