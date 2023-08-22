В Україні військкомати (які зараз обшукують за корупцію) отримають доступ до всіх державних реєстрів

Українським військкоматам уже цієї осені нададуть доступ до всіх державних реєстрів.

“Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією”, – розповів міністр.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час Міжнародного ветеранського форуму .

Він уточнив, що таке рішення дозволить автоматично отримувати інформацію від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

“Всі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися”, – додав Резніков.