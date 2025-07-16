Коноплі на продаж: у Коростенському районі викрили двох наркоплантаторів

Слідчі поліції повідомили про підозри 29-річному жителю Олевська та 42-річному мешканцю Малина. Обидва зберігали за місцями проживання наркотичні засоби з метою подальшого збуту. До того ж один з них ще й вирощував нарковмісні рослини.

11 липня правоохоронці провели обшук за місцем проживання малинця. Вони виявили, що чоловік культивував на присадибній ділянці коноплі: всього вилучили 1774 рослини. Встановлено, що чоловік використовував рослини для виготовлення канабісу – висушував їх частини та подрібнював. З його помешкання вилучили готовий до реалізації наркотичний засіб, розфасований у пакети, банки та мішки.

Слідчі відділення поліції №1 (Малин) Коростенського райуправління затримали чоловіка в процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури.

А 29-річного жителя Олевська викрили оперативники місцевого відділення поліції №2 спільно зі співробітниками управління боротьби із наркозлочинністю ГУНП Житомирщини.

10 липня під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили з місця проживання чоловіка 11 згортків з речовинами рослинного походження, пігулки та порошкоподібну речовину (попередньо – психотропні засоби), а також приладдя для подрібнення, зважування та фасування наркотичних засобів.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант придбав заборонені речовини та зберігав їх у будинку з метою подальшого збуту.

11 липня, за погодженням Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури, слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Згідно з санкціями статей, за вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Коростенське районне управління поліції