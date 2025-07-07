Контрабанда автомобілів на ₴2,6 млн під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ – судитимуть ОЗГ

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох членів організованої групи. Їм інкримінують контрабанду підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 201-4 КК України).

Слідством встановлено, що впродовж 2024 року мешканець Львівщини реалізував незаконне ввезення автомобілів з країн ЄС, використовуючи реквізити благодійної організації. До «справи» долучив керівника благодійного фонду та місцеву жительку.

При переміщенні контрабанди через митний кордон України працівникам митниці пред’являлися документи з неправдивими відомостями. Зокрема, про нібито ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Однак в подальшому обвинувачені продавали вищезгадані автівки третім особам або використовували для власних потреб.

Задокументовано, що таким чином було ввезено сім автомобілів. Їх орієнтовна вартість становить 2,6 млн грн.

Окрім цього, в ході обшуків виявлено, вилучено та арештовано одну автівку.

Досудове розслідування здійснювали детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за оперативного супроводу працівників прикордонної служби України та Управління Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури