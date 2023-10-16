Контрабанда лісоматеріалів на мільйони гривень – у Житомирі двом ділкам повідомили про підозру

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Житомирської області двом особам повідомлено про підозру у незаконному переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі, незаконній порубці, перевезенні і збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, та підробленні документів і їх використанні (ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Слідство встановило, що група підприємців з Києва та Житомира протягом 2021-2023 років незаконно переправляли через митний кордон України пиломатеріали.

Немарковану деревину здобували у лісогосподарствах Житомирщини та інших областей. Ліс-кругляк доставляли у деревообробні цехи, де виготовляли лісопродукцію у промислових масштабах.

Для експорту незаконно здобутої деревини та пиломатеріалів підробляли документи щодо походження сировини. Їх використовували і для оформлення товару на митниці.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних, в офісних приміщеннях та на деревообробних підприємствах вилучено значну кількість соснових колод та 630 м3 пиломатеріалів. Жодних документів про походження деревини не було надано.

Лише за останніми експортними операціями ділки переправили за кордон деревини вартістю понад 4 млн грн.

Наразі, у ході досудового розслідування, встановлюється остаточна сума заподіяних збитків та причетність до контрабанди інших осіб.

Злочин викрито Спеціалізованою екологічною прокуратурою Житомирщини спільно з УСБУ в Житомирській області та слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури