Розбійника, який вчинив напад на пенсіонерку в Чернівцях, засуджено до 7 років позбавлення волі

Чернівецькою окружною прокуратурою забезпечено участь у судовому розгляді обвинувального акта стосовно жителя Чернівецького району, який вчинив розбійний напад із проникненням у житло (ч.3 ст.187 КК України).

Під час судового розгляду прокурором, на підставі достатньої сукупності зібраних належних та допустимих доказів, доведено, що 57-річний чоловік спільно з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у жовтні 2017 року проникли до будинку 67-річної жительки Чернівців.

Погрожуючи застосуванням зброї, зв’язали потерпілу, наносили їй тілесні ушкодження та шукали гроші. Все що знайшли – 1 500 гривень. У той момент до потерпілої зайшов родич, який викликав поліцію. Зловмисники ж покинули місце злочину.

Колегія суддів Першотравневого районного суду м. Чернівці погодилася з доводами та позицією прокурора, висловлених у судових дебатах. Враховуючи зазначені обставини судом призначено обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Вирок суду ще не набрав законної сили.

Чернівецька обласна прокуратура