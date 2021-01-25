В Приморье неадекватную мать нашли в квартире с убитой 7-летней дочерью

В Уссурийске в квартире жилого дома найдено тело семилетнего ребенка с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте управления СК по Приморскому краю.

Подчеркивается, что в квартире также найдена живой 37-летняя мать.

Подчеркивается, что мать была в неадекватном психологическом положении и нуждалась в медпомощи. Сейчас ее поместили в психиатрическую больницу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагается, что расправу над ребенком совершила мать. Сейчас допрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертизы. // МК