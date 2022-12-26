На Чернігівщині вперше за 10 років судитимуть 13 учасників злочинної організації

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 13 осіб, які розповсюджували шляхом так званих «закладок» наркотичні засоби та психотропні речовини.

За даними слідства, обвинувачені створили злочинну організацію, яка діяла на території Чернігівської, а також Сумської та Київської областей. Всього задокументовано понад 90 фактів вчинення особливо тяжких злочинів, зокрема: у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України), втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України), створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України).

З метою ухилення від відповідальності зловмисники активно використовували сервіси обміну криптовалют.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури