Поліція Київщини розшукує свідків трагедії в Білій Церкві

24 травня, майже опівночі, до реанімації з травмою голови та у стані коми потрапив хлопець. Через три дні молодик помер в приміщенні лікарні.

Наразі заявники, учасники та свідки події встановлені та допитані. Правоохоронці продовжують проводити інші необхідні процесуальні дії в кримінальному провадженні.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.115 ККУ].

Звертаємось до громадян, якщо хтось став свідком травмування хлопця, повідомляти одразу до поліції на спецлінію “102” або до чергової частини за номером (093) 407-42-65. Дякуємо за небайдужість!

Поліція Київської області