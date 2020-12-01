Поліцейські Берегова затримали збувача наркотиків

Працівники кримінальної поліції Берегівщини отримали оперативну інформацію про те, що один із жителів райцентру може бути причетний до продажу наркотиків на території району.

Для перевірки інформації поліцейські провели слідчі дії за місцем проживання фігуранта. Під час огляду житла правоохоронці виявили 21 згорток з сухою подрібненою речовиною, ймовірно, марихуаною. «Товар» наркоторговець ховав у кухонній шафі.

Працівники поліції затримали 28-річного мешканця Берегова у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Виявлені в будинку речовини вилучили та направили на експертне дослідження.

Окрім цього слід зазначити, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Відповідні адмінпротоколи та приписи стосовно кривдника поліцейські скеровували до суду для обрання йому покарання.

Зараз затриманому слідчі інкримінують ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне зберігання наркотиків з метою збуту.

Відповідно до санкції вказаної статті підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області