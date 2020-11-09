Контрабандний заплив через Західний Буг зупинили прикордонники на Волині

Учора наряд відділу прикордонної служби «Амбуків» помітив як двоє осіб з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону.

Одного правопорушника охоронці кордону затримали одразу, а інший, покинувши пакунки, вдався до втечі. Чоловіка вдалося спинити лише після здійснення прикордонниками попереджувальних пострілів.

Як з’ясувалося згодом, затриманими виявилися жителі Нововолинська – 36 та 43 років. Обидва порушники були одягнені в гідрокостюми. В їхніх ношах знаходилися тютюнові вироби. Усього ділки сподівалися перемістити через Західний Буг три тисячі пачок цигарок різних марок.

Сигарети будуть передані працівникам митниці. А чоловікам за вчинене правопорушення, доведеться відповідати у суді.

Крім того, відносно контрабандиста-втікача складено адмінпротокол ще й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби. // Вартові еспресо