Контрабанду на 8 млн гривень виявили прикордонники на Одещині

В Одеському порту, в ході огляду контейнеру, що прибув з Сінгапуру, правоохоронці виявили невідповідність вантажу.

Вчора оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з представниками УСБУ в Одеській області та Одеської митниці виявили велику партію контрафактних цигарок, які переміщувалися через митний кордон України контрабандним шляхом.

Замість «кухонних товарів», зазначених у супровідних документах, у контейнері містились понад 600 тисяч пачок цигарок, вартість яких може перевищувати 8 млн. гривень.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Коментує прес-секретарка Одеського прикордонного загону Олександра Ковтун.