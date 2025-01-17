Корупційна схема з авто на мільйони. Екссекретарю МВС Тахтаю оголосили підозру
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили підозру колишньому топчиновнику МВС України. Його викрили на заволодінні коштами та неправомірній вигоді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, підозру отримав колишній державний секретар МВС Олексій Тахтай.
З повідомлення САП випливає, що у 2020 році він забезпечив заздалегідь визначеній компанії перемогу в конкурсі на закупівлю відеоспостереження в будівлях міністерства. Незважаючи на завищену вартість, кошти було перераховано, що в підсумку призвело до збитків у сумі понад 16 млн гривень.
Для перемоги бізнесмен протягом 2018-2019 років через громадську організацію передав Тахтаю в безоплатне користування чотири авто преміум-класу загальною вартістю понад 6 млн гривень.
Після звільнення з органів МВС ці автомобілі перейшли у його власність через формальний договір пожертви.
Дії кваліфіковано за статтями “розтрата майна в особливо великому розмірі” та “одержання неправомірної вигоди”. Досудове розслідування триває.