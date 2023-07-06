За пости в соцмережах із закликами віддати Донбас росії – понад три роки позбавлення волі
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 32-річного волинянина винуватим у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст. 110 КК України) та призначив йому покарання у виді трьох років та трьох місяців позбавлення волі.
Доведено, що житель Ковельського району, створивши у соціальній мережі «Facebook» групу, розміщував у ній публікації із закликами до дій, які спричинили б зміну меж території та державного кордону України.
У своїх постах волинянин бажав приєднання Донбасу до росії і наполягав на недієздатності української церкви.
Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.
Пресслужба Волинської обласної прокуратуриTweet