За пости в соцмережах із закликами віддати Донбас росії – понад три роки позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 32-річного волинянина винуватим у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст. 110 КК України) та призначив йому покарання у виді трьох років та трьох місяців позбавлення волі.

Доведено, що житель Ковельського району, створивши у соціальній мережі «Facebook» групу, розміщував у ній публікації із закликами до дій, які спричинили б зміну меж території та державного кордону України.

У своїх постах волинянин бажав приєднання Донбасу до росії і наполягав на недієздатності української церкви.

Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури