Корупція на Одеській митниці: держінспектор «заробляв» на перевезенні авто за кордон для українських біженців (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури на корупції викрито одного з державних інспекторів митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці.

За даними слідства, митник вимагав у волонтера хабар за не створення штучних перешкод під час перевезення транспортних засобів за кордон, без довіреності від власників автомобілів, які вимушено залишили країну.

«Винагороду» за перевезення для біженців двох авто інспектор оцінив у 600 доларів США.

Співробітника митниці затримали після одержання неправомірних коштів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури