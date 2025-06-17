Корупція в Мінрегіоні. Ексдержсекретаря відомства взято під варту

Володін підозрюється в участі у схемі із незаконною забудовою землі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну. Він перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави у 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Володін підозрюється в участі у схемі із незаконною забудовою землі в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс», підконтрольного бізнесмену Сергію Копистирі. За даними правоохоронців, Володін підписав від імені міністерства лист, яким дозволив держпідприємству «Укркомунобслуговування» укласти договір із «Сітігазсервіс», та отримав за це неправомірну вигоду – понад 2 млн грн у вигляді знижки на квартиру.

Прокурорка просила застосувати тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави, оскільки, на її думку, існують пʼять ризиків для кримінального провадження. Водночас сторона захисту спростувала звинувачення та заявила, що ні підозра, ні наведені ризики не є обґрунтованими. Юристи стверджують, що немає підстав, аби застосовувати запобіжний захід та просили відмовити в клопотанні прокурорки.