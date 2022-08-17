Ковельчанина судитимуть за жорстоке поводження з твариною

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 48-річним жителем Ковеля жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч.1 ст.299 КК України).

За даними слідства, увечері 02 липня 2022 року нетверезий чоловік викинув з балкона власної квартири на п’ятому поверсі багатоповерхівки собаку.

Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть.

Довідково: згідно із санкцією ч. 1 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури