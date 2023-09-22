Через недбалість незаконно виплатив підлеглій пів мільйона гривень бюджетних коштів – на Рівненщині підозрюють замкомандира батальйону

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру заступнику командира батальйону однієї із військових частин Рівненщини за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.4 ст.425 КК України).

За даними слідства, підозрюваний забезпечив протиправну виплату майже 500 тисяч гривень бойових доплат доньці свого колеги, яка повинна була перебувати у визначеному місці та виконувати бойове завдання, однак самовільно залишила місце служби та проводила час вдома.

Встановлено, що упродовж 11 місяців військова ухилялася від несення служби, та не виконувала свої посадові обов’язки, однак керівник не зафіксував цих фактів та не вжив ніяких заходів. Натомість, продовжував підписувати рапорти для виплати молодшій лейтенантці грошового забезпечення.

Наразі вирішується питання про обрання для майора міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, за оперативного супроводу відомства.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону