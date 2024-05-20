Шахрай ошукав мешканку Скалатської громади на Тернопільщині на ₴74 000

Жінка хотіла оформити фінансову допомогу від держави та перейшла за фейковим (фішинговим) посиланням, яке надійшло їй у месенджер.

До співробітників Підволочиського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона постраждала від шахрайських дій невідомої особи. Жінка розповіла правоохоронцям, що в соціальній мережі отримала повідомлення з посиланням, яке містило інформацію щодо грошової допомоги від держави. Вона перейшла за цим посиланням та заповнила заявку. Щойно жінка ввела дані своєї банківської карки, зокрема її номер та CVV-код, то з рахунку незаконно списали 74 000 гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення.

Поліцейські радять громадянам перевіряти отриману інформацію, не довіряти повідомленням від незнайомців з пропозиціями грошової допомоги та у жодному разі не вводити свої особисті дані та номери банківських карток на невідомих ресурсах.

Детальні поради від кіберполіції дивіться тут.( https://cyberpolice.gov.ua/news/yak-ne-staty-zhertvamy-shaxrajstva-z-vykorystannyam-fishyngu—rekomendacziyi-kiberpolicziyi-8382/)

У випадку підозри на шахрайські дії одразу блокуйте банківську картку та телефонуйте на спецлінію «102». Також для отримання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800) 50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області