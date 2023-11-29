завдав підприємству численних збитків: у києві поліція затримала серійного крадія кабелю зв’язку

Зловмисник ножем перерізав дроти у телекомунікаційному колодязі та планував здати у пункт прийому металобрухту. Слідчі перевіряють причетність чоловіка ще до 14 аналогічних крадіжок на території Дарницького району. Порушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

З початку року до Дарницького управління поліції надійшли численні заяви від служби безпеки одного з телекомунікаційних підприємств про крадіжки кабель-провідникової продукції. Заявники вказували, що невідомі проникали до комунікаційних колодязів та викрадали кабель зв’язку. За один раз зловмисникам вдавалося зрізати понад 100 метрів ізольованого проводу.

За фактом правопорушень слідчі районного управління розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. А тим часом, працівники відділу кримінальної поліції проаналізували характер вчинення злочинів та встановили, що до правопорушень причетний 26-річний мешканець Київщини. Спільно із патрульними оперативники викрили порушника.

В затриманого вилучили сумку із викраденим кабелем, частину з якого він встиг відділити від ізоляції, а також ніж, за допомогою якого він, ймовірно, зрізав кабель. Своїми діями він завдав збитки телекомунікаційному підприємству на суму близько восьми тисяч гривень та залишив велику кількість мешканців району тимчасово без зв’язку.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що зловмисник у вечірній час проникав через люк до телекомунікаційних колодязів, де ножем перерізав кабель зв’язку, який у подальшому збував як металобрухт. Відтак, підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчім відділом Дарницького управління поліції за погодженням із районною окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 51 780 гривень. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного ще до 14 аналогічних злочинів на території району. Разом з тим, оперативники продовжують проводити перевірку на причетність фігуранта до вчинення інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва