Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом закупівлі за завищеними у два рази цінами шаф для навчальних закладів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2020 року між управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та приватним підприємством укладено договір про закупівлю металевих шаф у кількості 1000 штук для навчальних закладів району на загальну суму близько 3,5 млн грн.

Висновком експертів встановлено, що шафи управління освіти придбало по ціні, завищеній майже у двічі, чим спричинено збитки бюджету міста у сумі близько 1,5 млн гривень.

В інтересах міста заявлено позов про відшкодування спричиненої шкоди.

Київська міська прокуратура