Учасники ОЗГ незаконно заволоділи квартирами у Львові

Злочинну діяльність угрупування припинили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції України спільно із оперативниками Управління карного розшуку та співробітниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, протягом 2016-2020 років учасники організованої злочинної групи у шахрайський спосіб заволоділи квартирами львів’ян, які в подальшому продали, «заробивши» у такий спосіб майже 2 мільйони гривень.

Зловмисники виготовляли фальшиві документи власників квартир, котрі протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях, після чого підробляли правовстановлюючі документи на їх нерухоме майно і в подальшому, видаючи себе за справжніх власників, реалізовували ці квартири.

Правоохоронці довели причетність підозрюваних до чотирьох фактів таких оборудок з нерухомістю у Львові.

У травні минулого року поліцейські затримали учасників організованого злочинного угрупування в порядку ст.208 КПК України після укладання ними чергового договору купівлі-продажу на квартиру від імені фіктивного власника.

Трьом зловмисникам, мешканцям Львова віком 32 роки та двом 41-річним, слідчі повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 – ч.4 ст.190 (Готування до шахрайства) Кримінального кодексу України, ч.1, ч.3, ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Поліція Львівської області