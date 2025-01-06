Шахрай видурив у жителя Сумщини 120 000 гривень

Громадянин повірив оголошенню, розміщеному в Інтернеті, про продаж автомобіля, і відправив «продавцеві» оплату наперед. В результаті такої необачності він втратив велику суму грошей.

Чоловік 34-х років, який проживає на Сумщині, кілька днів тому на одному з сайтів знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген Таурег». Громадянин зателефонував за розміщеним в оголошенні номером продавцеві, розпитав у нього все про вподобану машину та домовився про доставку дуже потрібного йому для роботи автомобіля у місто Суми. Умовою швидкої доставки автомобіля продавцем покупцеві була передоплата за техніку. Тож покупець відразу перерахував 120 000 гривень на вказаний йому номер банківської картки «продавця».

Через день чоловікові зателефонував «продавець» та повідомив, що у нього нібито виникли проблеми з розмитненням автомобіля на кордоні з Польщею, а для того, щоб вирішити їх, потрібно перерахувати ще 50 000 гривень. Почувши це, громадянин зрозумів, що його ошукали, і ні автомобіля ні своїх грошей він вже не побачить, тож звернувся з заявою про злочин до поліції.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали слідчі дії.

Шановні громадяни! Нагадуємо, що шахрайська схема, коли злочинці пропонують вам через Інтернет мережу придбати той чи інший товар, та просять за нього перерахувати гроші у якості передоплати, дуже розповсюджена. Тож ні в якому разі не робіть цього, поки не отримаєте товар. Якщо ж «продавець» категорично не йде вам назустріч, і все ж вимагає гроші наперед, скоріш за все ви спілкуєтеся з аферистом, і можете стати його жертвою.

Відділ комунікації поліції Сумської області