Трампівському Ілону Маску заборонили доступ до найбільших державних секретів SpaceX

Засновнику і гендиректору SpaceX Ілону Маску не надають доступу до найвищих рівнів секретної інформації, яку його компанія обробляє у співпраці з американськими військовими та розвідувальними агентствами. Маск володіє допуском “цілком таємно”, але його не допускають до певних програм через ризики. Причиною є його контакти з іноземцями та вживання наркотиків.

Про це пише The Wall Street Journal.

Юристи SpaceX порадили керівництву не подавати заявку на вищий рівень допуску для Маска. Рівень надає доступ до секретних програм національної безпеки, та передбачає ретельні перевірки. Вони охоплюють питання вживання наркотиків та контактів з іноземними громадянами. Раніше американський мільярдер привертав увагу ЗМІ через публічні випадки вживання марихуани та кетаміну.

Джерела, знайомі з ситуацією, зазначили, що обговорення у SpaceX стосувалися можливих ризиків витоку чутливої інформації. Наприклад, Маск мав регулярні контакти з президентом РФ Володимиром Путіним з 2022 року. На сьогодні Маск має доступ до секретної інформації, але не до програм, що вимагають спеціального допуску.

Це стосується, наприклад, проєкту Starshield – військового відгалуження Starlink, який надає супутникові послуги для агентств нацбезпеки США. У компанії понад 400 співробітників мають доступ до “чутливої інформації з обмеженим доступом”, але не Маск особисто. Його також обмежено у відвідуванні спеціальних об’єктів SpaceX, де працюють над засекреченими завданнями.

Перевірки ризиків активізували у 2023 році – після публікації про вживання Маском кетаміну. Якби він провалив перевірку, йому могли б відмовити не лише у вищому рівні доступу, але й переглянути вже надані дозволи SpaceX для роботи з програмами нацбезпеки.

Питання доступу до секретної інформації може втратити актуальність у зв’язку з роллю Маска в новій адміністрації США. Дональд Трампотримав підтримку Маска під час президентської кампанії, відтак призначив його очолити Департамент урядової ефективності (DOGE).

Новий орган покликаний оптимізувати витрати і регулювання у федеральному уряді. Як президент, Трамп матиме повноваження надавати Маску та його команді доступ до секретної інформації, необхідної для виконання поставлених завдань.

Поки що SpaceX підшукує спеціальні приміщення для роботи з секретними даними. При цьому речники Маска, SpaceX та перехідної команди Трампа відмовилися коментувати ситуацію.

Як стверджувало CNBC, мільярдер Ілон Маск настільки агресивно просуває свої погляди в перехідній команді новообраного президента Дональда Трампа, що став докучати деяким її представникам.

Повідомлення про те, що мільярдер Ілон Маск проводив численні телефонні розмови з російськими офіційними особами, включаючи Володимира Путіна, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки, заявили два високопоставлені сенатори-демократи.

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