На Київщині судитимуть учасників «правоохоронної» банди, які викрадали людей, вимагали гроші та вчиняли розбої

Злочинна група складалася із семи осіб, де двоє — працівники оперативних підрозділів Національної поліції, а організатор — підполковник СБУ.

Нагадаємо, викрили злочинну діяльність озброєної банди працівники поліції Київщини, співробітники ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом прокуратури Київської області. У спецоперації із затримання фігурантів також брали участь спецпризначенці – бійці «КОРД» та батальйону поліції особливого призначення.

З метою забезпечення існування, збагачення та функціонування організованої озброєної банди між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з її фігурантів, який складався з кількох пунктів. Насамперед — це викрадення потерпілих, надалі — вимагання у них грошей. Також вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я людей.

Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини та столичним жителям, сягають майже 5 мільйонів гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено 11 фактів правопорушень, вчинених цими зловмисниками.

Фігурантам повідомлень про підозру у вчиненні ст. 257 (організація та участь у складі озброєної банди з метою нападу на окремих осіб), ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч.4 ст. 189 (вимагання), ч.4 ст. 187 (розбій), ч.1 ст. 263 (зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування слідчим управлінням поліції Київщини завершено, обвинувальний акт за погодженням прокуратури області скеровано до суду.

Максимальне покарання, яке їм загрожує, – ув’язнення до 15 років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області