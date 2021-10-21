Крадіжки, розбійні напади та вбивство – на Запоріжжі засуджено «клофелінщиків»

За публічного обвинувачення прокурорами Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя винесено вирок місцевій жительці за скоєння крадіжок, розбійних нападів, та умисного вбивства з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 185, ч. 2, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 357 КК України), а її спільнику – крадіжок та розбійного нападу (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України).

Прокурором у суді доведено, що раніше неодноразово судима місцева мешканка із метою вчинення корисливих злочинів вступила у злочинну змову зі своїм знайомим.

Обвинувачені діяли спільно по заздалегідь розробленому плану. Спочатку ними підшукувалась нетвереза особа біля закладів відпочинку. Потім жінка зав’язувала з нею знайомство та пропонувала продовжити розпивати спиртні напої у затишному місці, переважно в парках та на майданчиках відпочинку. У подальшому додавала у напої медичний препарат нейролептичної дії «Азалепптін» та, користуючись безпорадним станом потерпілих, обвинувачені відбирали мобільні телефони, золоті прикраси, гроші, банківські картки тощо. Унаслідок взаємодії снодійного препарату з алкоголем є можливість гострого отруєння, що в одному випадку призвело до смерті 27 – річного потерпілого. Того разу жінка діяла «не в парі».

Суд призначив жінці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а її спільнику – 8 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запорізька обласна прокуратура