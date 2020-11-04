Кременчужанка віддала шахраям більше 8 тисяч

Вчора до поліції звернулась 38-річна кременчужанка. Напередодні на сайті “ОЛХ” вона замовила дитячий одяг і перерахувала за нього продавцям 8400 гривень. Однак товару так і не отримала.

Як виявилося, жінці відправили фейкове посилання для оплати. Саме там вона ввела дані банківської картки, однак це був вже не офіційний сайт, а сайт шахраїв.

Ми рекомендуємо не відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників та перевіряти електронну адресу сайту, на який ви переходите. Будьте обережні, якщо на сторонньому сайті у вас запитують введення даних авторизації, а також платіжних даних. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних, які вас попросять ввести для здійснення покупки (номер картки, термін її дії, cvv, ін.), – повідомляють на сайті “ОЛХ” .

kremen.today