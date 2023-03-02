На Київщині викрито організатора і 7 учасників злочинної організації, які займалися збутом зброї та психотропів

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 8 громадянам за фактами створення та участі в злочинній організації, незаконного збуту зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, а також незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин ( ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, мешканець Київщини організував та очолив злочинну організацію до якої залучив 7 знайомих. ЇЇ структура мала ієрархічну побудову з чітким визначенням ролей кожного з учасників. Підозрювані збували на території Фастівського та Бучанського районів психотропні речовини амфетамін і PVP, а також вогнепальну зброю, боєприпаси й вибухові пристрої. Отримані від злочинної діяльності кошти вони розподіляли між собою та використовували для продовження злочинної діяльності.

У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 13 оперативних закупок.

Під час 14 обшуків вилучили зброю, боєприпаси, компоненти для виготовлення психотропних речовин.

За результатами слідчих дій 8 учасників, у тому числі організатор затримані у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються канали надходження зброї, боєприпасів та психотропних речовини, а також інші особи, причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура