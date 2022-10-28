Очолюють при окупаційній владі підрозділи т. зв. «податкової інспекції лнр»: двом колаборантам з Марківки повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури двом жителям селища міського типу Марківка повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що 30-річний чоловік та 50-річна жінка, які раніше працювали відповідно в органах державної податкової служби та пенсійного фонду, добровільно погодилися на співпрацю з окупаційною владою рф. У червні 2022 року їх призначено до незаконного правоохоронного органу.

Підозрюваний обійняв посаду «заступника начальника Біловодської об’єднаної державної податкової інспекції – начальника Марківського відділення податкової інспекції». Жінка приступила до роботи у так званому «Марківському відділенні податкової інспекції» на посаді «начальника» підрозділу, що займається оподаткуванням юридичних осіб.

Так званий «правоохоронний орган» підпорядковується фейковому «державному комітету податків і зборів лнр». У своїй діяльності підозрювані займаються примусом місцевих підприємств до перереєстрації в окупаційних органах влади та стягненням з них податків й зборів до бюджету так званої «лнр».

Наразі вживаються заходи щодо оголошення підозрюваних у розшук та застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – співробітники управління стратегічних розслідувань в Луганській області Нацполіції України.

За добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, законом передбачено покарання – позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури