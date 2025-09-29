Кремлівський кат підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань

Попри ратифікацію конвенції, окупанти катували та знущалися з українців до і після повномасштабного вторгнення

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Після денонсації конвенції РФ більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також більше не розглядатимуть скарги до Європейського комітету із запобігання тортурам від російських ув’язнених.

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню – це міжнародний договір, ухвалений у 1987 році. Це механізм, що дозволяє міжнародним експертам перевіряти, як держава поводиться з людьми, яких вона тримає за ґратами. Він зобов’язує держави:

не допускати катувань у жодній формі;

створювати ефективні механізми захисту для осіб, позбавлених волі;

надавати безперешкодний доступ міжнародним спостерігачам до в’язниць, слідчих ізоляторів, психіатричних лікарень та інших закладів, де можуть утримуватись люди.

Для контролю за виконанням конвенції було створено Європейський комітет із запобігання катуванням, який має право перевіряти дотримання прав людини без попереднього погодження. Росія приєдналася до конвенції в 1996 році, а ратифікувала – в 1998-му. Конвенція не тільки забороняє тортури, але й зобов’язує держави вживати заходів для їх запобігання.

Варто зазначити, що Росія катувала та знущалась з українців до та після повномасштабного вторгнення. Москва давно перестала дотримуватись міжнародного права, але цей крок має на меті демонстративно відмовитись визнавати навіть формальні правила цивілізованого світу.

Нагадаємо, один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань із випаленим написом «Слава Росії». Лікарі розпочали процедуру з видалення напису «Слава Росії» з тіла українського військового, який повернувся з полону.