Схема видачі дозволів на зброю за хабарі – викрито посадовців Нацполіції та працівників дозвільної системи

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю, організовану посадовцями Нацполіції. Її учасники щомісяця оформлювали понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду.

За даними слідства, один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, створив та очолив злочинну групу із числа працівників дозвільних систем в областях, а також цивільних осіб — працівників та власників магазинів з продажу зброї. Всупереч встановленому законом порядку вони оформлювали та видавали дозволи на придбання та зберігання зброї різного типу, а також продовження термінів їх дії за «винагороду» в 5-10 тисяч гривень. Серед їхніх «клієнтів» були представники організованих злочинних угруповань, особи які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі слідством встановлено понад 800 фактів видачі за такою схемою дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Правоохоронці одночасно провели понад 50 обшуків в службових кабінетах, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників групи. Вилучено дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру п’ятьом особам – одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області, працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області, а також засновнику та директору магазину, який здійснює діяльність у сфері торгівлі зброєю у Київській області за фактами одержання неправомірної вигоди за такі послуги (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На даний час триває перевірка законності видачі понад 2000 дозволів власникам зброї, в тому числі нагородної. Встановлюються інші особи, серед яких працівники Національної поліції та керівники і працівники відділів контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи у областях, які можуть бути причетні до злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві, за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора