Кримінального підсанкційного «авторитета» на прізвисько «Дід» видворено з України

Про це повідомили сьогодні, 15 липня, у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Мова йде про 57-річного громадянина Вірменії, до якого були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції. Неодноразово судимий чоловік має суттєві зв’язки з криміналітетом. Відомий за прізвиськом «Дід». Відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині — там мав статус так званого «смотрящого».

Його тричі затримували поліцейські та видворяли за межі країни із забороною в’їзду. Однак це не зупиняло чоловіка від спроби вкотре прибути в державу для поширення свого злочинного впливу. Змінюючи ім‘я, «Дід» повертався в Україну.

Останній раз його затримали у квітні 2022 року. За рішенням суду «Діда» помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для проведення необхідних процедур і подальшого примусового видворення.

14 липня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби в Києві та Київській області видворили «кримінального авторитета» за межі країни.

Того ж дня правоохоронці забезпечили видворення ще двох іноземців-представників криміналітету, які незаконно перебували на території України та своїми діями могли сприяти дестабілізації криміногенної обстановки.

Усім представникам злочинного світу заборонений в’їзд на територію України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України